Происшествия 16 апреля 2024, 15:20 Появилось видео спасения медведей из горящего зоопарка в Крыму МЧС показало видео спасения медведей из пожара в Евпатории

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Сотрудники МЧС спасли медведей из горящего зоопарка. В пресс-службе ведомства показали видео вызволения животных.

«С огнем боролись 20 человек и шесть единиц техники. Сейчас на месте работают дознаватели ведомства. Специалисты отстояли от огня вольер мишек», — заявили в пресс-службе.

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Огонь охватил здание контактного зоопарка на 625 «квадратах» в Евпатории. Тушение осложнялось высокой горючей нагрузкой, так как в вольерах было сено. В результате пожара произошло обрушение конструкций. Из задымленного помещения огнеборцы вывели женщину, ее передали врачам. Также сотрудники МЧС спасли двух медведей.

По данным RT, в результате пожара в Евпатории погибли более 200 обитателей контактного зоопарка. Среди них крокодилы, капибары, удавы, сурикаты и множество редких птиц.