Происшествия 16 апреля 2024, 12:13 Женщину и несколько животных спасли из сгоревшего зоопарка в Евпатории СКР: контактный зоопарк «Тропикпарк» в Евпатории обрушился и сгорел

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В Евпатории сгорел контактный зоопарк «Тропикпарк». Огонь охватил все здание. Из пожара спасли одну женщину и несколько животных, информировало ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополь.

«Пламя полностью охватило территорию контактного зоопарка, в результате чего произошло обрушение конструкций помещения. Силами сотрудников МЧС из горящего помещения были спасены женщина и несколько животных», — заявила пресс-служба следственного управления.

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О судьбе остальных животных не сообщается. Сотрудники зоопарка не пострадали.

По факту происшествия начали проверку по статье 238 УК России «Оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Специалисты установят источник и причину возгорания.

Прокуратура Республики Крым / Telegram Прокуратура Республики Крым / Telegram Прокуратура Республики Крым / Telegram Прокуратура Республики Крым / Telegram

Пятиуровневый павильон в виде дракона находился в центре Евпатории на улице Токарева. В нем, по информации с сайта «Тропикпарка», содержали более 200 видов рептилий, приматов, грызунов, земноводных, птиц и насекомых. МЧС Крыма сообщило, что загорелась кровля. Площадь пожара достигла 625 квадратных метров, огонь локализовали около 04:00. Прокуратура республики проверит соблюдение мер противопожарной безопасности и законодательства о содержании животных.

Крупный пожар произошел в 2023 году в зоопарке Ростова-на-Дону, писал RT. Горела крыша здания на площади 300 квадратных метров.