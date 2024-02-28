Происшествия 28 февраля 2024, 16:08 Появилось видео сошедшей с рельсов электрички в Апрелевке Прокуратура показала видео последствий схода электрички с рельсов в Апрелевке

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Рабочие приступили к устранению последствий схода вагонов электропоезда, который произошел на станции Апрелевка в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что ход работ контролирует исполняющий обязанности московско-смоленского транспортного прокурора Евгений Ноговицын.

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Надзорные органы также проверят соблюдение требований о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Вагоны сошли с рельсов в среду, 28 февраля, около 12:00. Электропоезд следовал по маршруту из Марьиной Рощи в Апрелевку.

В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. Их вывели через вагон, находящийся в голове поезда. ЧП повлияло на движение транспорта на этом участке железной дороги.