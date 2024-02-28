Происшествия 28 февраля 2024, 13:48 Электричка с пассажирами сошла с рельсов в Апрелевке МЖД сообщила о сходе колесной пары электрички в Апрелевке

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Электричка с пассажирами сошла с рельсов на станции Апрелевка. На место направили восстановительный поезд станции Бекасово-Сортировочное, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Как уточнили в МЖД, сход колесных пар в середине состава пригородного поезда № 6683 Марьина Роща — Апрелевка произошел около 11:52. В результате никто не пострадал, пассажиров вывели из поезда через головной вагон.

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Один из очевидцев происшествия в беседе с «360» отметил, что ехал в поезде, который следовал за этой электричкой.

«Поезд простоял час, на данный момент уже прибыл на станцию. В сторону станции Железнодорожная от Апрелевки за все время простоя мимо проехало только один-два поезда», — добавил он.

Причины происшествия устанавливаются. На Московской железной дороге создали штаб для координации действий по ликвидации последствий схода, добавили в пресс-службе.

Пока на станции идут восстановительные работы, пригородные поезда в сторону Москвы и области временно задерживаются, предупредили в МЖД, принеся извинения пассажирам и пообещав принять все меры для сокращения времени задержки.

Обстоятельства схода вагонов начали устанавливать специалисты Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, сегодня 28 февраля 2024 года, около 12 часов дня, на перегоне Марина Роща- Апрелевка произошел сход вагонов электропоезда», — указали в Telegram-канале надзорного ведомства.

На место выехал и. о. московско-смоленского транспортного прокурора Евгений Ноговицын.