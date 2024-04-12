Происшествия 12 апреля 2024, 22:24 Появилось видео смертельного падения туристки из Сочи в Абхазии Shot: в Абхазии туристка насмерть разбилась во время попытки сделать селфи РИА «Новости»

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Жительница Сочи погибла, упав с 50-метровой высоты в Абхазии. Момент падения зафиксировали камеры видеонаблюдения, его опубликовал Telegram-канал Shot.

Женщина сорвалась с большой высоты, когда пыталась сделать селфи. Несчастный случай произошел 7 апреля, но видео опубликовали только сейчас. В Гагры жительница Сочи приехала вместе с подругой на один день.

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На кадрах видно, что на смотровой площадке, не имеющей никакого ограждения, находились два человека — мужчина и женщина. Они вышли на выступающую бетонную конструкцию, чтобы сфотографироваться на фоне морских пейзажей. Вдруг женщина оступилась и сорвалась вниз, ее спутник не успел ее схватить, чтобы помочь.

«После падения она получила серьезные травмы и скончалась в районной больнице города Гагры», — уточнил канал.

Ранее в турецкой провинции Анталья упала кабинка фуникулера. Один человек погиб, семь получили травмы, в том числе двое детей. Сейчас ведутся спасательные работы и эвакуация 184 пассажиров в остальных 25 кабинках подъемника.