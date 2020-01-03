В Московской области четыре человека погибли при пожаре в дачном доме в Подольске. Пожар произошел в СНТ «Борисовка».

«Частный дом выгорел по всей площади, площадь пожара — 110 квадратных метров. При проливке и разборке были обнаружены тела четырех человек, из них двое детей», — сообщили «360» в пресс-службе МЧС.

Источник фото: ГУ МЧС по Московской области

В пресс-службе рассказали, что сообщение о пожаре на улице Полевая поступило к спасателям в 05:34, в 11:26 возгорание полностью ликвидировали.

В тушении участвовали 19 человек и пять единиц техники.

В пресс-службе Следственного комитета добавили, что погибшим детям было от восьми месяцев и трех лет. Кроме этого, с места тушения госпитализирована в больницу пожилая женщина. Сейчас подмосковные следователи проводят проверку, назначен ряд экспертиз. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным Telegram-канала Mash, кроме двух детей, погибли мужчина и женщина. Еще одного мужчину 48 лет с колото-резаными ранами доставили в больницу.