Появилось видео с руганью уроженца Дагестана с водителем московского автобуса

Пообещавший избивать русских уроженец Дагестана первым вступил в конфликт с водителем московского автобуса. Устроивший дебош пассажир обозвал водителя бараном за то, что тот отказался выпустить его вне остановки. Видео из салона автобуса разошлось по социальным сетям.

На опубликованных кадрах видно, как пассажир кулаком бьет в дверь кабины водителя, требуя с оскорблением и матом, чтобы его выпустили из автобуса, где ему удобно. Тем самым молодой человек отвлекал водителя от ведения транспортного средства. В результате шофер тоже перешел на мат.

Вызывающего поведения уроженца Дагестана не вытерпели другие пассажиры, которые попытались урезонить дебошира. В результате он обвинил всех в нацизме и пообещал, что будет бить всех русских.

После того как видео со скандалом разошлось в СМИ, поведением молодого человека заинтересовались следователи. В словах дебошира увидели признаки возбуждения ненависти, унижения человеческого достоинства и угрозы применения насилия. По данному факту следователи завели уголовное дело.

Сам организатор конфликта на своей странице в социальной сети опубликовал видео, в котором заявил, что сожалеет о своих резких высказываниях. При этом он отметил, что конфликт начал водитель, который указал на его национальность, а потом этническую травлю подхватили другие пассажиры. Но видео с началом конфликта опровергает эти слова.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что поведение молодого человека оценят правоохранительные органы. Он подчеркнул, что уроженец республики должен не только извиниться перед пассажирами и водителем автобуса, которых он оскорбил, но также покаяться перед всем народом Дагестана.