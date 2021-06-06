Появилось видео с пожара в подмосковном Саларьево

Пожар в подмосковной деревне Саларьево был локализован в 01:06 на площади в 500 квадратных метров в трехэтажном частном доме. Стало известно, что пострадал один человек. Проезд по улице, ведущей к горящему дому, перекрыт.

Об этом РИА «Новости» сообщили в главке МЧС и Дептрансе столицы.

«Из-за возгорания в жилом доме на Передельцевской улице, 28 (поселение Московский, деревня Саларьево) полностью перекрыт проезд по улице Московская в районе пересечения с улицей Адмирала Корнилова», — сообщили в Дептрансе.

Telegram-канал 112 сообщил, что пожару был присвоен высший ранг сложности. Его тушению мешали пьяные люди. Загоревшийся коттедж предназначался для временного проживания. В нем находилось 79 человек — рабочие со своими семьями. Пока неизвестно, легально ли они там проживали.

Ранее стало известно, что в ночь на 6 июня на первом и втором этажах трехэтажного здания загорелись деревянные конструкции, сгораемая отделка и перегородки, обрешетка кровли.