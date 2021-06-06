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    06 июня 2021, 00:51

    Пожар в подмосковном Саларьево охватил 500 «квадратов»

    Анастасия Кукова

    Площадь пожара в подмосковной деревне Саларьево на ул. Передельцевская, 28 увеличилась со 150 до 500 квадратных метров. Трехэтажный частный дом люди покинул до приезда пожарных. Информации о пострадавших не поступало.

    Пожар в подмосковном Саларьево охватил 500 «квадратов»

    В пресс-службе московского главка МЧС сообщили, что на месте развернут штаб пожаротушения.

    «Здание трехэтажное, частный жилой дом. Происходит возгорание деревянных конструкций, перегородки и сгораемой отделки на первом и втором этажах, а также обрешетки кровли», — сообщило ведомство.

    Тушить пожар сотрудникам МЧС мешали пьяные люди, сообщило РЕН ТВ. На место происшествия вызвали полицию, так как, по некоторым данным, там произошла драка.