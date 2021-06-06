06 июня 2021, 00:51
Пожар в подмосковном Саларьево охватил 500 «квадратов»
Площадь пожара в подмосковной деревне Саларьево на ул. Передельцевская, 28 увеличилась со 150 до 500 квадратных метров. Трехэтажный частный дом люди покинул до приезда пожарных. Информации о пострадавших не поступало.
В пресс-службе московского главка МЧС сообщили, что на месте развернут штаб пожаротушения.
«Здание трехэтажное, частный жилой дом. Происходит возгорание деревянных конструкций, перегородки и сгораемой отделки на первом и втором этажах, а также обрешетки кровли», — сообщило ведомство.
Тушить пожар сотрудникам МЧС мешали пьяные люди, сообщило РЕН ТВ. На место происшествия вызвали полицию, так как, по некоторым данным, там произошла драка.