Происшествия 05 января 2023, 22:33 Появилось видео с моментом столкновения трех автомобилей на юге Москвы Прокуратура показала видео с моментом столкновения трех автомобилей на юге Москвы

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Авария с участием трех автомобилей произошла на юге столицы. В результате пострадала женщина с грудным ребенком. Прокуратура Москвы в своем Telegram-канале показала момент ДТП на видео.

«Водитель автомобиля Porsche выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершив столкновение с автомобилем Skoda, а затем Volkswagen», — сообщили в надзорном ведомстве.

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Машины столкнулись на Севастопольском проспекте. Прокуратура Южного административного округа взяла под контроль выяснение всех обстоятельств аварии.

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Прокуратура Москвы Прокуратура Москвы Прокуратура Москвы

Ранее источник «360» в экстренных службах заявил, что ДТП произошло рядом с домом № 7. Среди пострадавших оказалась женщина с грудным ребенком. Как уточнили в пресс-службе МВД, предварительно, травмы получили четыре человека. Точное количество пострадавших пока выясняется.

Еще одно видео с моментом аварии публиковал столичный дептранс. На кадрах было видно, что во время столкновения автомобилей женщина с коляской переходила дорогу. Оказавшиеся поблизости пешеходы сразу же подбежали к пострадавшей.