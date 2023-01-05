Эксклюзив 05 января 2023, 21:52 Женщина и ребенок пострадали при ДТП на юге Москвы Источник «360»: женщину с грудным ребенком доставили в больницу после ДТП на юге Москвы Pxhere

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Женщина и шестимесячный ребенок пострадали при аварии на юге Москвы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах. В пресс-службе МВД добавили, что при ДТП столкнулись три автомобиля.

ДТП с участием Volkswagen Tiguan, Porsche и Great Wall произошло на Севастопольском проспекте около дома № 7. По данным источника «360», среди пострадавших есть женщина с грудным ребенком. Их госпитализировали.

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На месте аварии находятся еще три автомобиля скорой помощи.

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Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» опубликовал видео, на котором женщина с коляской переходила дорогу в момент ДТП. Волна от столкновения автомобилей перевернула коляску. На помощь женщине бросились оказавшиеся поблизости пешеходы.

«Три единицы (машины — примеч. ред.), четыре человека, предварительно, пострадали», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее источник «360» сообщал, что в аварии пострадали семь человек. По информации другого источника, пострадавших шестеро.

Причины аварии и информация о состоянии пострадавших уточняется. Движение в сторону центра перекрыли.