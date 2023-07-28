Эксклюзив 28 июля 2023, 17:16 Появилось видео с места взрыва в Таганроге «360»: очевидец снял на видео ресторан в Таганроге, возле которого прогремел взрыв

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Мощный взрыв прогремел в центре Таганрога Ростовской области. В одном из ресторанов волной выбило стекла, но здание устояло. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «360».

На записи видно, что тротуар усыпан осколками. По словам автора ролика, повреждены еще несколько зданий.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале написал, что взорвалась, предположительно, ракета. После глава добавил, что за медицинской помощью обратились 15 человек, жертв нет. Голубев призвал жителей доверять только официальным источникам информации.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, сообщили в МЧС России. Возгорания на месте ЧП нет.

После взрыва у нескольких машин сработала сигнализация, в небо поднялось огромное облако дыма.