Происшествия 28 июля 2023, 16:16 Мощный взрыв прогремел в Таганроге Mash: в Таганроге прогремел сильный взрыв Pxhere

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В Таганроге Ростовской области прогремел сильный взрыв. Волной в некоторых домах выбило стекла, у машин сработала сигнализация. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В небо поднялось большое облако дыма. Причины произошедшего пока неизвестны. Официальные сведения не поступали. Подробности происшествия выясняют.

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По предварительным данным, есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь, сообщил источник «Известий».

Ранее взрыв произошел в многоэтажке в Нижнекамске, минимум одного человека госпитализировали. Очевидцы случившегося предположили, что взорваться мог либо бытовой газ, либо самогонный аппарат.