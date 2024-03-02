Происшествия 02 марта 2024, 08:14 Причиной взрыва в Санкт-Петербурге мог стать беспилотник Взрыв прогремел на Пискаревском проспекте в Петербурге

Читать 360tv в

Утром 2 марта на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Об этом сообщила «Фонтанка».

ЧП случилось в районе дома № 161. По предварительным данным, причиной взрыва стал беспилотник. Официального подтверждения этой информации пока что не поступало.

Реклама

В результате взрыва никто не пострадал, обстоятельства произошедшего выясняются.

По информации телеканала «78», с места взрыва эвакуировали порядка 100 человек. Очевидцы сообщили, что заметили в небе дрон.

Днем ранее, 1 марта, система противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в селе Доброе Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков отмечал, что в результате ЧП разрушений и пострадавших не было.

Кроме того, в пятницу три беспилотника перехватили над промышленной зоной Дзержинска в Нижегородской области.