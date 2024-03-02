02 марта 2024, 08:14
Причиной взрыва в Санкт-Петербурге мог стать беспилотник
Взрыв прогремел на Пискаревском проспекте в Петербурге
Утром 2 марта на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Об этом сообщила «Фонтанка».
ЧП случилось в районе дома № 161. По предварительным данным, причиной взрыва стал беспилотник. Официального подтверждения этой информации пока что не поступало.
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В результате взрыва никто не пострадал, обстоятельства произошедшего выясняются.
По информации телеканала «78», с места взрыва эвакуировали порядка 100 человек. Очевидцы сообщили, что заметили в небе дрон.
Днем ранее, 1 марта, система противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в селе Доброе Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков отмечал, что в результате ЧП разрушений и пострадавших не было.
Кроме того, в пятницу три беспилотника перехватили над промышленной зоной Дзержинска в Нижегородской области.
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