Появилось видео с места взрыва в гаражах в Сергиевом Посаде

На место взрыва гаражей в Сергиевом Посаде прибыли экстренные службы. Правоохранители начали осмотр разрушенных строений.

Въезд к месту происшествия огородили полицейские. У гаражей продолжают дежурить машины пожарной службы и карета скорой помощи. Территорию осмотрели кинологи с собаками. Сотрудники правоохранительных органов также изучают руины сложившегося от взрыва гаража.

Все случилось днем 26 июля на Железнодорожной улице в Сергиевом Посаде. В гаражах прогремел сильный взрыв. Один бокс сложился полностью, еще два строения сильно пострадали. В пресс-службе Главного управления МЧС по Подмосковью рассказали, что жертвами случившегося стали два человека.