Сильный взрыв произошел в гаражах в Сергиевом Посаде, погибли двое

В Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв в гаражах на Железнодорожной улице. В соцсетях появилась информация о том, что один бокс «сложился» полностью, еще два оказались значительно повреждены. Погибли два человека, сообщили «360» в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

«Информацию подтверждаем: дом № 42, произошел взрыв в гараже. Было возгорание на площади пять квадратных метров. Ликвидацию открытого горения уже объявили. К сожалению, есть погибшие — два человека», — рассказали в ведомстве.

Разбор завалов продолжается, общая площадь — 60 квадратных метров. На месте работают силы и средства МЧС.