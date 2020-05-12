Появилось видео с места взрыва на «Восточной верфи» во Владивостоке

Во Владивостоке произошел взрыв на судостроительном заводе «Восточная верфь». В Сети появились кадры с места происшествия, в котором пострадал один человек.

На предприятии взорвался газовый баллон. На опубликованном видео заметны разбросанные по полу обломки и другие емкости с газом.

Директор верфи Олег Сиденко ранее сообщил, что взрыв раздался на открытом воздухе. При этом на предприятии заверили, что «ни один заказ не пострадал».

При взрыве один человек получил ожоги. Ему уже оказали медицинскую помощь. Как уточнило РИА «Новости» со ссылкой на техинспектора Федерации профсоюзов Приморского края Валерия Онисенкова, «из-за взрыва ацетиленового баллона» пострадали трое. Речь идет о сборщиках 29, 44 и 55 лет.

Причины взрыва пока не установлены.

«Восточная верфь», площадь которой равняется 23,27 гектара, строит корабли для тихоокеанского флота, морских пограничных сил, рыбопромысловых организаций Дальнего Востока и на экспорт.