Газовый баллон взорвался на «Восточной верфи» во Владивостоке

На судостроительном предприятии «Восточная верфь» во Владивостоке раздался взрыв. Он произошел на открытом воздухе. Пострадал один человек.

На «Восточной верфи» взорвался газовый баллон, рассказал ТАСС ее директор Олег Сиденко. «Ни один заказ верфи не пострадал, все произошло на открытом воздухе», — уточнил он.

Сиденко добавил, что пострадавший получил ожоги. Ему уже оказали необходимую медицинскую помощь.

Сейчас на предприятии занялись расследованием причин взрыва.

«Восточная верфь», расположенная в черте города, работает с 1952 года. Площадь предприятия на берегу бухты Малый Улисс залива Петра Великого составляет 23,27 гектара. На верфи за все время ее существования построили более 400 кораблей, которые получил Тихоокеанский флот и морские пограничные силы. Здесь также строят суда для рыбопромысловых организаций Дальнего Востока, производят корабли на экспорт.