Эксклюзив 10 января 2023, 13:43 Появилось видео с места взрыва газа в Коломне Видео: взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Коломне

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Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме на территории городского округа Коломна. Пострадал один человек. «360» показал видео с места событий.

Хлопок газовоздушной смеси случился в одном из квартир на первом этаже четырехэтажного кирпичного дома на улице Тимохина в селе Непецино. Около полудня местные жители услышали громкий звук. Обошлось без возгорания. Окна квартиры, где произошел взрыв, остались без стекол, как и окна на лестничной площадке всего подъезда. Кроме того, удар выбил металлическую дверь. Пострадал, по предварительной информации, 22-летний парень. Его госпитализировали с сильными ожогами.

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Главное управление МЧС России по Московской области подтвердило факт ЧП и наличие одного пострадавшего. На место выехали три машины и 12 спасателей, жители вышли на улицу. Специалисты выяснят причину взрыва.

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