Появилось видео с места убийства девочки в Москве

Корреспондент «360» побывал на месте убийства школьницы на Можайском шоссе в Москве. Около дома, в котором нашли тело, растянута сигнальная лента.

Погибшей было 14 лет. Ее отец попросил соседей проверить дочь, пока он находится в командировке в Челябинске. Когда они зашли в квартиру, школьница была уже мертва.

Полиция обнаружила тело подростка с колото-резанными ранениями. Девушка была раздета. На месте были разбросаны презервативы, в квартире царил беспорядок.

Источник фото: Следственный комитет

Погибшая жила в квартире с отцом и бабушкой. Бабушка сейчас находится в коронавирусной больнице в Коммунарке, отец пока не может вылететь из Челябинска. Школьница должна была сидеть на карантине. В день убийства к ней приезжали курьеры доставки.