Появилось видео с места сильного пожара на складе в Ногинске | 360°

Важное 21 октября 2022, 10:03 Появилось видео с места сильного пожара на складе в Ногинске Специалисты замерят концентрацию вредных веществ на загоревшемся складе в Ногинске — МЧС

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Появились кадры с места пожара на складе в подмосковном Ногинске. Видео хорошо передает масштабы происшествия: клубы черного дыма охватили огромную территорию. Огонь распространился почти на пять тысяч квадратных метров.

В ГУ МЧС по Московской области уточнили, что к месту пожара направили оперативную группу ведомства и мобильную лабораторию, которая замерит предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе.

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«Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры по дальнейшему недопущению распространения огня на соседние здания. В ликвидации пожара задействовано более 80 человек и 27 единиц техники», — добавили в МЧС.

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Возгорание произошло на территории технопарка «Успенский». Спасатели получили сообщение об этом около 08:30. Когда они прибыли на место, там уже «наблюдалось сильное задымление». Пожару присвоили ранг № 2. По предварительной информации, никто не погиб и не пострадал.