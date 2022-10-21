Склад загорелся в Ногинске на территории технопарка «Успенский» | 360°

Важное 21 октября 2022, 09:49 Склад загорелся в Ногинске на территории технопарка «Успенский» Склад загорелся в подмосковном Ногинске в технопарке «Успенский»

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В подмосковном Ногинске на территории технопарка «Успенский» загорелся склад. Пожар распространился на 4,8 тысяч квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Судя по сводке на сайте регионального управления МЧС, спасателям сообщили о пожаре на 58-м километре Горьковского шоссе в 08:29.

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«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление. Ранг пожара № 2. Организован штаб пожаротушения», — говорится в сообщении.

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К тушению привлекли 82 человека, в том числе 42 сотрудника МЧС, а также 27 спецмашин, в частности 15 — от МЧС.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение на территории „Ногинск-Технопарк“ на площади, предварительно, 4 800 квадратных метров», — уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, происшествие обошлось без жертв и пострадавших.