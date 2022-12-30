Эксклюзив 30 декабря 2022, 13:29 Появилось видео с места пожара в жилом доме на северо-западе Москвы Видео «360»: спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в СЗАО

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Днем 30 декабря загорелась однокомнатная квартира в пятиэтажном доме на улице Живописная в Москве, сообщил источник «360». На место происшествия прибыли пожарные и медики. Спасатели установили, что пожар случился на пятом этаже, а площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

«Площадь возгорания — 10 квадратных метров, ликвидировано водяным стволом», — рассказал источник. В результате пожара никто не пострадал. Повредилось лишь балконное остекление однушки.

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В распоряжении «360» оказалось видео с места. Возле пятиэтажки продолжают стоять машины экстренных служб. Стена дома над окнами пострадавшей квартиры сильно закоптилась, а сотрудники МЧС осматривают жилище с балкона здания.

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«Нас пропустили, нас не было дома, мы [живем] с другой стороны, не где [был] взрыв. Мы пришли — тут уже все свершилось», — рассказала «360» жительница пострадавшего дома.

Она добавила, что не знает, кто живет в квартире, где произошел пожар.

Жилой дом на северо-западе Москвы построили в 1962 году. Здание газифицировано, по предварительной информации, там произошла утечка голубого топлива.