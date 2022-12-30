Происшествия

30 декабря 2022, 12:38

Пожар случился в жилом доме на западе Москвы

«112»: пожар случился в жилом доме на западе Москвы

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Сильный пожар произошел в пятиэтажке на западе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

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Речь идет о доме на Живописной улице. По предварительной информации, там произошел взрыв газа. Информации о пострадавших пока нет.

На опубликованных кадрах видны клубы дыма и языки пламени на самом верхнем этаже дома. По данным ТАСС, здание 1962 года постройки газифицировано. Все обстоятельства случившегося уточняются.

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