30 декабря 2022, 12:38
Пожар случился в жилом доме на западе Москвы
«112»: пожар случился в жилом доме на западе Москвы
Сильный пожар произошел в пятиэтажке на западе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
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Речь идет о доме на Живописной улице. По предварительной информации, там произошел взрыв газа. Информации о пострадавших пока нет.
На опубликованных кадрах видны клубы дыма и языки пламени на самом верхнем этаже дома. По данным ТАСС, здание 1962 года постройки газифицировано. Все обстоятельства случившегося уточняются.
Пожары
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