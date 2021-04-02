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    02 апреля 2021, 16:08

    Появилось видео с места пожара в офисном здании в центре Москвы

    Наза Салех Захи

    Спасатели локализовали пожар в доме на Зубовском бульваре. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

    На них видно, как около дома столпились десятки людей, стоят пожарные машины. Пожар на третьем этаже здания удалось локализовать. Об этом РИА «Новости» сообщили в столичном главке МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал.

    ЧП произошло в помещении ресторана быстрого питания «Бургер Кинг». В какой-то момент очевидцы увидели в здании огонь. Всего из дома эвакуировали около 100 человек.

    Причины и обстоятельства случившегося выясняются.