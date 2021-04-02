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    02 апреля 2021, 15:27

    Пожар начался в офисном здании в центре Москвы

    Андрей Иванов, Дарья Новая

    Из вентиляции дома на Зубовском бульваре начал валить дым. Внутри офисного здания начался пожар. Об этом сообщил корреспондент «360».

    Пожар начался в офисном здании в центре Москвы | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    К зданию уже приехали первые пожарные расчеты. Корреспондент добавил, что с улицы стало видно открытое пламя в окне над рестораном быстрого питания. Информации о площади и причинах пожара пока нет. Источник сообщил, что данные о пострадавших не поступали.

    Пожар начался в офисном здании в центре Москвы | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»