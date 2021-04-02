Пожар начался в офисном здании в центре Москвы

Из вентиляции дома на Зубовском бульваре начал валить дым. Внутри офисного здания начался пожар. Об этом сообщил корреспондент «360».

Источник фото: телеканал «360»

К зданию уже приехали первые пожарные расчеты. Корреспондент добавил, что с улицы стало видно открытое пламя в окне над рестораном быстрого питания. Информации о площади и причинах пожара пока нет. Источник сообщил, что данные о пострадавших не поступали.