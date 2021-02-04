Появилось видео с места падения жителя Воронежа на коляску с ребенком

В Воронеже мужчина упал на коляску, где находился пятимесячный ребенок. Видеозапись с места происшествия появилась в распоряжении «360».

На кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники полиции. Во дворе жилого дома, где все произошло, стоит машина скорой помощи.

Мужчина выпал из окна 17-го этажа жилищного комплекса «Звездный» в микрорайоне Шилово. Он приземлился на коляску, в которой находился пятимесячный ребенок.

По словам свидетелей происшествия, мужчина погиб на месте. Ребенок получил травмы. Приехавшие на место происшествия реаниматологи пытались его спасти, но сделать это не удалось.

В региональном главке Следственного комитета «360» пообещали позднее дать подробную информацию. Сейчас следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Официальной информации о причинах произошедшего и жертвах происшествия пока нет.