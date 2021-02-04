Житель Воронежа выпал из окна 17-го этажа на коляску с ребенком

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На появившихся в Сети фотографиях видно, что на место прибыли медики для оказания помощи.

По словам свидетелей происшествия, мужчина погиб на месте. Получившего травмы ребенка пытались спасти прибывшие на место реаниматологи, но сделать это не удалось.

В региональном главке Следственного комитета «360» сообщили, что следователи выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств случившегося. Подробную информацию ведомство пообещало дать позднее.

Официальной информации о причинах случившегося и жертвах происшествия пока нет.