Появилось видео с места падения лифта с людьми в Мытищах

«360» снял видео на месте падения лифта с людьми в Мытищах Московской области. Судя по кадрам, офисное здание в доме № 4а по улице Карла Маркса стало местом притяжения журналистов.

Больше о недавнем происшествии здесь ничто не напоминает: люди свободно входят в здание и выходят из него, поблизости не видно ни медиков, ни работников лифтовых служб. Вероятно, все они уже выполнили свою работу и уехали.

В результате падения лифта в офисном здании, по данным подмосковного ГУ МЧС, пострадали шесть человек. Пятерым оказали помощь амбулаторно, одну женщину отправили на осмотр в местную районную больницу. Детей среди пострадавших не оказалось. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что на место выезжали сотрудники лифтовых служб и врачи.

В социальных сетях распространилась информация о том, что лифт обрушился в здании многофункционального центра, однако в пресс-службе Министерства государственного управления Подмосковья уточнили, что это произошло в соседнем корпусе.