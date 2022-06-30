Лифт с людьми упал в офисном здании в Мытищах, пострадали 6 человек

Лифт с людьми упал в Мытищах в офисном здании по адресу Карла Маркса, 4а. По информации ГУ МЧС по Московской области, в ходе ЧП пострадали шесть человек.

«Было падение лифта в офисном здании с первого этажа на цокольный. По предварительным данным, пострадали шесть человек, из них пятерым оказана амбулаторная помощь, один отправлен в местную райбольницу для осмотра. Детей среди пострадавших нет», — рассказали «360» в пресс-службе подмосковного управления МЧС.

На месте работают лифтовые службы и медики.

В соцсетях распространилась информация о том, что лифт обрушился в здании МФЦ. Однако, как рассказали «360» в пресс-службе Министерства государственного управления Московской области, все случилось в соседнем корпусе, где расположены совсем другие организации.

«Центр „Мои Документы“ находится в другом здании и работает в обычном режиме», — пояснили в министерстве.