Появилось видео с места обнаружения тела зарезанного младенца в Кисловодске

Следственный комитет показал кадры из общежития в Кисловодске, в подъезде которого сожитель няни зарезал полуторагодовалого ребенка. Видео опубликовала пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Жители общежития на улице Кирова 15 января обнаружили тело полуторагодовалого мальчика на лестничной клетке. Ему нанесли минимум девять ножевых ранений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Следствие установило обстоятельства преступления и причастное к его совершению лицо. Им оказался 54-летний местный житель.

По предварительным данным, родители привезли мальчика к няне. В подъезде их встретил ее сожитель, и ребенка оставили с ним. Мужчина зарезал мальчика, оставил его тело в подъезде и скрылся. Его нашли в квартире матери на другом конце города в состоянии сильного алкогольного опьянения и задержали. По данным СМИ, подозреваемый заявил полицейским, что он «царь и бог» и «должен был это сделать».

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.