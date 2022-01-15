СМИ раскрыли детали убийства младенца в Кисловодске

Няне младенца, зарезанного в Кисловодске, накануне ночью самой пришлось спасаться от своего буйного сожителя, подозреваемого в страшном преступлении. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Няня рассказала, что ее 54-летний сожитель, страдающий эпилепсией, минувшей ночью ушел из дома и долго не возвращался. Она начала переживать и попросила помочь соседа. Тот привел мужчину домой, но он был не в себе, агрессивно себя вел, кричал и ругался. Испугавшись, ушла сама ушла ночевать к соседу.

Когда утром, как обычно, ребенка привезли к няне, в подъезде их встретил ее сожитель. Он сказал, что няня дома. Мужчина всегда был добр к мальчику, поэтому мать думала, что ему можно доверять, и отдала ему младенца прямо на лестничной площадке, убежав на работу.

Вскоре на той же лестничной площадке младенца нашли с девятью ножевыми ранениями. Сожителя няни задержали в квартире его матери на другом конце города. По данным СМИ, подозреваемый заявил полицейским, что он «царь и бог» и «должен был это сделать».

Ставропольский СК завел дело об убийстве.