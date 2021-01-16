Появилось видео с места гибели водителя замминистра юстиции в Москве

Машина насмерть задавила водителя заместителя министра юстиций Али Алханова на одной из подземных парковок Москвы. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «360».

BMW-740 весом почти две тонны прижало мужчину к будке охраны. Мужчина умер на месте до прибытия медиков, ему было 63 года. На кадрах видно, как тело грузят в автомобиль.

Происшествие случилось по адресу: улица Житная, дом 14, строение 2. Полицейские установили, что водитель забыл поставить коробку передач в положение Parking, оставив ее на Drive. Иномарка покатилась, мужчина попытался своими силами остановить покатившуюся машину, хотя ему нужно было запрыгнуть в салон и нажать на тормоз.

BMW-740 был служебным авто.

В Минюсте подтвердили для «360» факт несчастного случая.