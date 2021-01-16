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    16 января 2021, 16:09

    Машина насмерть задавила своего владельца на подземной парковке

    Алла Морген, Нина Петлинова

    На одной из подземных парковок Москвы автомобиль насмерть задавил своего владельца. Подробности несчастного случая уточняются.

    Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что происшествие случилось на подземной парковке по адресу улица Житная, дом 14 стр. 2.

    Автомобиль BMW-740 совершил наезд на пешехода, пострадавший скончался. Источник уточнил, что погиб сам владелец машины. Подробностей ДТП пока нет.