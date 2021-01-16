Машина насмерть задавила своего владельца на подземной парковке

На одной из подземных парковок Москвы автомобиль насмерть задавил своего владельца. Подробности несчастного случая уточняются.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что происшествие случилось на подземной парковке по адресу улица Житная, дом 14 стр. 2.

Автомобиль BMW-740 совершил наезд на пешехода, пострадавший скончался. Источник уточнил, что погиб сам владелец машины. Подробностей ДТП пока нет.