Появилось видео с места гибели двух человек во время обрушения строительной бытовки ГК «ПИК» в Москве

Два человека погибли при обрушении строительной бытовки на Красноказарменной улице в Москве. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На кадрах видно, что туда прибыли правоохранители и сотрудники экстренных служб. На месте также находится спецтехника. При этом представителей СМИ не пустили на территорию объекта — перед ними представители ГК «ПИК» закрыли ворота.

По данным прокуратуры Москвы, погибшими оказались рабочие: 53-летний мужчина и 57-летняя женщина. Ведомство начало проверку, на месте находится лефортовский межрайонный прокурор.

О гибели двух человек на стройке в Москве сообщил «360» источник в экстренных службах. Речь идет об объекте ГК «ПИК» по адресу: улица Красноказарменная, 15, строение 4. Он уточнил, что рабочие снимали верхнюю бытовку, когда она обрушилась на нижнюю. В результате погибли два человека. Подробностей происшествия пока нет