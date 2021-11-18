Два человека погибли после обрушения строительной бытовки ГК «Пик» в Москве

Два человека скончались из-за обрушения строительной бытовки во время работ. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник уточнил, что обрушение конструкций произошло по адресу: улица Красноказарменная, 15 строение 4. Судя по нанесенным опознавательным знакам, они принадлежат ГК «Пик».

Рабочие снимали одну бытовку сверху, однако она упала на другую бытовку, которая находилась внизу. В результате погибли два человека. Подробностей происшествия пока нет. По данным источника, на место выехали сотрудники экстренных служб и правоохранители.