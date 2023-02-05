Эксклюзив 05 февраля 2023, 11:00 Появилось видео с места ДТП со стрельбой на востоке Москвы Место дорожного конфликта со стрельбой на востоке Москвы сняли на видео

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Место столкновения четырех автомобилей на шоссе Энтузиастов в Москве сняли на видео. По данным источника «360», ДТП стало причиной вооруженного конфликта: один из водителей выстрелил другому в ногу.

По предварительной информации, оружие в ход пустил водитель Peugeot, уточнил собеседник «360». Пострадавший мужчина, который управлял иномаркой Hyundai, обратился в правоохранительные органы.

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По не подтвержденным пока данным, среди пассажиров столкнувшихся машин были дети, добавил источник.

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Все обстоятельства и причины ДТП уточняются.