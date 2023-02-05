Эксклюзив 05 февраля 2023, 09:45 Дорожный конфликт со стрельбой произошел на востоке Москвы Источник «360»: дорожный конфликт со стрельбой произошел на шоссе Энтузиастов в Москве РИА «Новости»

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Водитель Peugeot выстрелил в оппонента из пистолета на востоке Москвы. Причиной стал дорожный конфликт, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

Разборка на дороге произошла на шоссе Энтузиастов, в районе дома 76/1, утром 5 февраля. В полицию обратился водитель Hyundai и сообщил, что один из участников дорожного конфликта выстрелил ему в ногу, предположительно, из пистолета Макарова.

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«Причиной конфликта стала авария с участием четырех транспортных средств. Среди пассажиров столкнувшихся автомобилей есть дети», — сказал источник.

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Подробности происшествия уточняются. Официально данные о происшествии пока не подтвердили.