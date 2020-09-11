Появилось видео с избитым мальчиком из Омска. На кадрах он тянется к тарелке с едой

Опубликовано видео с мальчиком из Омска, которого избивали взрослые. На кадрах видно, что ребенок даже не может нормально шевелить рукой из-за травм.

На видео мальчик сидит за столом со взрослыми и тянется к тарелкам с едой. Рука малыша плохо двигается, он не может согнуть пальцы. Видно, что на руке есть следы побоев. Взрослые смеются над мальчиком и спрашивают, чего он хочет.

Ранее в СМИ появилась информация о полутарогодовалом мальчике, которого госпитализировали с травмами от побоев. Его мать обвинила в случившемся семейную пару, у которых проживала семья. Якобы ребенка «взяли в заложники», чтобы женщина вернула долг в размере 20 тысяч рублей. Однако хозяева дома отрицают свою причастность к избиению ребенка и утверждают, что руку на малыша поднимала его мать.

Сейчас малыш находится в московской больнице под присмотром врачей. Следственный комитет пока проверяет, кто все-таки издевался над ребенком Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность» в отношении сотрудников органов профилактики преступлений против несовершеннолетних.