Появилось видео с избитым мальчиком из Омска. На кадрах он тянется к тарелке с едой
На видео мальчик сидит за столом со взрослыми и тянется к тарелкам с едой. Рука малыша плохо двигается, он не может согнуть пальцы. Видно, что на руке есть следы побоев. Взрослые смеются над мальчиком и спрашивают, чего он хочет.
Ранее в СМИ появилась информация о полутарогодовалом мальчике, которого госпитализировали с травмами от побоев. Его мать обвинила в случившемся семейную пару, у которых проживала семья. Якобы ребенка «взяли в заложники», чтобы женщина вернула долг в размере 20 тысяч рублей. Однако хозяева дома отрицают свою причастность к избиению ребенка и утверждают, что руку на малыша поднимала его мать.
Сейчас малыш находится в московской больнице под присмотром врачей. Следственный комитет пока проверяет, кто все-таки издевался над ребенком Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность» в отношении сотрудников органов профилактики преступлений против несовершеннолетних.