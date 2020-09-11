Ребенка из Омска били и морили голодом. СМИ обвинили в издевательствах семью, которая приютила его с матерью

В Омской области неизвестные измывались над маленьким мальчиком. Ребенка неоднократно избивали и запирали. Сейчас он в больнице, а СК возбудил уголовное дело.

Полуторагодовалый житель аула Коянбай Таврического района с августа 2020 года жил вместе со своей 20-летней матерью в семье многодетной знакомой женщины, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

По данным местных СМИ, молодая девушка полгода назад стала вдовой. Ее приютили в одном из домов, где обещали помочь. На деле все оказалось совсем не так: всю работу по дому свалили на мать-одиночку, заставляли брать продукты в долг на себя в местном магазине.

Хозяйке дома, у которой трое своих детей и четвертая беременность, чужой ребенок в итоге надоел. Как пишут СМИ, женщина решила «воспитывать» малыша: связывала его, била и морила голодом. Ее собственные дети тоже участвовали в издевательствах.

Уйти от жестокой семьи мать ребенка боялась: ей угрожали полицией и опекой, обещали рассказать, что это она бьет мальчика и бросает его на чужих, сбегая к любовникам. Девушку шантажировали специально подготовленными фотографиями, на одной из которых малыш сидит связанный, на другой — весь в синяках и следах издевательств.

В СК говорят, что пока не установили тех, кто систематически избивал ребенка и «ограничивал свободу передвижения». По факту издевательств над мальчиком возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание малолетнего».

«В настоящее время мальчик вместе с матерью находятся в лечебном учреждении», — заметили в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и виновных лиц. В отношении сотрудников системы профилактики преступлений против несовершеннолетних организована доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении дела о халатности.