Важное 28 ноября 2022, 06:48 Появилось видео пожара в омском торговом центре «Триумф» МЧС показало видео пожара в торговом центре «Триумф» в Омске площадью 1350 кв. м

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Пожар в омском торговом центре «Триумф» локализовали на площади 1350 квадратных метров. Главное управление МЧС России по Омской области показало фото и видео с места возгорания.

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Пожар произошел на складе торгового центра на улице Березовского, рассказал замначальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Ринат Ханафеев. Единая дежурно-диспетчерская служба получила вызов в 06:18 (03:18 по московскому времени), а к 08:57 (05:57 по московскому времени) огонь локализовали. К тому моменту он успел распространиться на площади 1350 квадратных метров.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

На месте пожара работают 15 автоцистерн, 108 специалистов, дежурит бригада скорой помощи. По предварительным данным, никто не пострадал.