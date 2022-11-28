Важное 28 ноября 2022, 06:03 Загорелся первый этаж торгового центра в Омске Пожар начался в омском торговом центре «Триумф» Пресс-служба МЧС

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В торговом центре «Триумф» начался пожар. Возгорание заметили в складском помещении на первом этаже. Об этом сообщило на сайте Главное управление МЧС России по Омской области.

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Спасателей вызвали в 06:18 (03:18 по московскому времени) на улицу Березовского в Центральном округе Омска. Через три минуты подразделения МЧС прибыли на место и увидели, что загорелось складское помещение на первом этаже, произошло сильное задымление. К тушению пожара привлекли шесть звеньев газодымозащитной службы, 122 специалиста и 22 единицы техники.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

Огонь локализовали в 08:57 (05:57 по московскому времени), сообщила ГТРК «Иртыш». По предварительной информации, никто не пострадал, торговый центр работает с 10:00 (07:00 по московскому времени). Однако на месте дежурит бригада скорой помощи. Причину пожара определят специалисты.