Появилось видео пожара в квартире на Цветном бульваре

Спасатели продолжают тушить пожар, который вспыхнул в квартире жилого дома на Цветном бульваре в Москве. В распоряжении «360» оказалось видео, на котором пожарный заливает воду из шланга в окно.

На кадрах видно, что здание старинное. Горит угловая квартира на последнем этаже. В окне, куда пожарный льет воду из шланга, нет рамы. Дым вырывается и из-под кровли.

Пожар в квартире в доме на Цветном бульваре начался в районе 10:30. На месте ЧП сейчас работают пожарно-спасательные подразделения. Источник в экстренных службах столицы рассказал «360», что спасатели вскрыли горящую квартиру, спасли одного человека и отправились на чердак.

В столичном управлении МЧС уточнили, что один человек погиб при пожаре. Сейчас возгорание локализовано.