Квартира загорелась в жилом доме на Цветном бульваре в Москве

Пожар начался в квартире на пятом этаже дома на Цветном бульваре в Москве. Он находится рядом с Цирком Никулина.

Как сообщила пресс-служба МЧС Москвы, сообщение о ЧП поступило в районе 10:30. На месте сейчас работают пожарно-спасательные подразделения. Источник в экстренных службах рассказал «360», что пожарные вскрыли дверь горящей квартиры и спасли одного человека. Спасатели перешли на чердак пятиэтажного здания.