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    13 декабря 2020, 11:34

    Квартира загорелась в жилом доме на Цветном бульваре в Москве

    Андрей Иванов, Василиса Андреева

    Пожар начался в квартире на пятом этаже дома на Цветном бульваре в Москве. Он находится рядом с Цирком Никулина.
    Квартира загорелась в жилом доме на Цветном бульваре в Москве

    Как сообщила пресс-служба МЧС Москвы, сообщение о ЧП поступило в районе 10:30. На месте сейчас работают пожарно-спасательные подразделения.

    Источник в экстренных службах рассказал «360», что пожарные вскрыли дверь горящей квартиры и спасли одного человека. Спасатели перешли на чердак пятиэтажного здания.