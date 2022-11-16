Эксклюзив 16 ноября 2022, 13:37 Появилось видео повреждений нефтебазы в Орловской области после атаки беспилотника Видео: беспилотник подорвал нефтебазу «Транснефти» в Орловской области

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Утром 16 ноября беспилотник подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь Орловской области. «360» показал последствия удара.

Дрон взорвался примерно в четыре часа утра. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что никто не пострадал. Сейчас на дороге в селе дежурит патруль ДПС. На кадрах с места событий видно, что на одном из резервуаров «Транснефти» осталась копоть. Сайт Neftegaz сообщил, что пробоина произошла в обшивке хранилища терминала нефтепровода «Дружба».

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Орловская область не является приграничной. Между ней и Украиной находятся Курская и Белгородская области. Поселок Стальной Конь расположен в полутора километрах от Орла и в 170 километрах от государственной границы.

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Незадолго до атаки дроном Украина прекратила перекачку по нефтепроводу «Дружба» в сторону Венгрии, сообщило РИА ФАН. В нем упало напряжение. Однако операторы в Польше и Чехии заявили, что получают нефть.

С начала спецоперации российские военные сбили 2514 украинских беспилотников. Минобороны России сообщило, что за последние сутки уничтожили три дрона в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках.