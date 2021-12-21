Появилось видео момента массовой аварии на ТТК в Москве

Массовая авария с более чем 10 машинами произошла на Дорогомиловском мосту в Москве. Департамент транспорта опубликовал видео с моментом ДТП.

На кадрах видно, как машина, двигаясь в плотном потоке, резко поехала на правую полосу. Там она столкнулась с первым автомобилем, после этого в них въехали остальные.

Источник «360» сообщал, что столкнулись 13 машин, в том числе автомобиль с дипломатическими номерами. По информации РИА «Новости», машина принадлежит китайскому посольству. Был ли кто-то из дипломатов внутри, уточняется.

По словам источника, авария произошла при съезде с Дорогомиловского моста на Кутузовский проспект. Один из водителей был в состоянии алкогольного опьянения.