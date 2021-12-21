Источник: массовое ДТП произошло на Дорогомиловском мосту

Более 13 машин, в том числе автомобиль с дипломатическими номерами, столкнулись на Дорогомиловском мосту в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, авария произошла при съезде с Дорогомиловского моста на Кутузовский проспект. Один из водителей был в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Дептранс опубликовал фото с места происшествия.