Появилось видео крушения самолета Bek Air в Казахстане

В интернете появилось видео крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, которое произошло 27 декабря.

На опубликованных кадрах сначала видна заснеженная трасса, затем появляется самолет: его трясет, он скользит по снегу, а потом на полном ходу врезается в стоящее перед ним здание.

Крушение самолета авиакомпании Bek Air, выполнявшего рейс из Алма-Аты в Нур-Султан, произошло 27 декабря. Fokker-100 при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажный дом. На борту находились 98 человек, 12 из них погибли. Кроме того, 49 находившихся в лайнере человек пострадали.

После крушения в Казахстане приостановили полеты Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сказал, что рассматриваются три версии крушения: ошибка экипажа, техническая неисправность судна и работа навигационных служб. По его словам, большего числа жертв удалось избежать благодаря холодной погоде: борт не воспламенился, несмотря на повреждение топливного бака, сообщила Газета.ru.