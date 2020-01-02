Пассажиру рухнувшего под Алма-Атой самолета дали медаль за отвагу

«Молодой парень проявил отвагу в экстренной ситуации и самоотверженно прикрыл своим телом беременную женщину, сидевшую рядом. Кроме этого, парень, несмотря на полученную травму, помогал эвакуироваться другим пассажирам до приезда всех экстренных служб», — указано в сообщении правоохранителей.

Самолет Fokker-100, принадлежащий авиакомпании Bek Air, 27 декабря после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал. Это произошло в районе жилого сектора.

По сведениям МВД Казахстана, погибли 12 человек, пострадали более 50. Всего на борту самолета были 93 пассажира, а также пять членов экипажа. Точную причину произошедшего еще предстоит установить.

Следователи рассматривают версии ошибки экипажа, технической неисправности, а также ошибки навигационных служб. Директор летной службы Bek Air Ерик Сапаров ранее предположил, что причиной ЧП мог стать спутный след, который оставил другой самолет за минуту до взлета упавшего Fokker-100.