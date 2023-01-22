Эксклюзив 22 января 2023, 13:17 Появилось видео ДТП с четырьмя подростками на зебре в станице Кущевской Момент ДТП с четырьмя подростками в станице Кущевской попал на видео

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Четыре подростка пострадали в ДТП в станице Кущевской на Кубани. Молодых людей сбили на пешеходном переходе. В распоряжении «360» появилось видео момента аварии.

По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, ДТП произошло вечером 21 января. Подростки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил водитель.

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Всем пострадавшим юношам по 16 лет. Их доставили в больницу. Врачи выявили у них травмы различной степени тяжести.

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Полиция продолжает устанавливать обстоятельства и причины ДТП. Известно, что водитель передвигался на иномарке Hyundai NF.